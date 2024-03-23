سياسة
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وزارة الدفاع التركية تحيّد 12 إرهابياً من تنظيم PKK شمال العراق
حيّدت وزارة الدفاع التركية 12 عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي في إطار عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد معاقل التنظيم شمال العراق.
وزارة الدفاع التركية تحيّد 12 إرهابياً من تنظيم PKK شمال العراق
مقاتلة تركية تنطلق لتنفيذ هجمات ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق. / صورة: AA
23 مارس 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت تحييد 12 عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي في إطار عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد معاقل التنظيم شمال العراق.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن القوات التركية حيدت الإرهابيين بعد رصدهم في منطقة متينا شمال العراق.

وأكد البيان أن القوات المسلحة التركية تواصل تدمير أوكار الإرهابيين وجحورهم.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK، في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمال العراق.

ويتخذ PKK من جبال قنديل معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات داخل تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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