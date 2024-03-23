أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت تحييد 12 عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي في إطار عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد معاقل التنظيم شمال العراق.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن القوات التركية حيدت الإرهابيين بعد رصدهم في منطقة متينا شمال العراق.

وأكد البيان أن القوات المسلحة التركية تواصل تدمير أوكار الإرهابيين وجحورهم.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK، في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمال العراق.

ويتخذ PKK من جبال قنديل معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات داخل تركيا.