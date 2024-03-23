يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم رقم 169، إذ استهدفت قوات جيش الاحتلال عدداً من منتظِري المساعدات عند "دوار الكويت" في غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء، لتعلن وزارة الصحة في القطاع، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "32 ألفاً و142 شهيداً وإصابة 74 ألفاً و412" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت الوزارة، في تقرير إحصائي يومي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 72 شهيداً و114 إصابة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

مجازر الشفاء مستمرة

وأفادت مراسلة TRT عربي بأن جيش الاحتلال يمارس إبادة بحق المدنيين العزّل في مجمع الشفاء الطبي، فيما تزداد الأوضاع صعوبة مع استخدامها المدنيين والكوادر الطبية دروعاً بشرية خلال تنفيذ الاقتحامات.

وأوضحت المراسلة أن قوات الاحتلال أعدمت ميدانيّاً عدداً من المدنيين في محيط المجمع، من بينهم الطبيب محمد زاهر النونو، إثر رفضه إخلاء المجمع وترك المرضى والجرحى خلفه.

في غضون ذلك، أفادت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، باستشهاد خمسة مدنيين، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن طائرات الاحتلال أغارت على منزل مكون من طابقَين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع.

مواصلة استهداف مجمع الشفاء

من جانب آخر، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي وصلت إليه تشير إلى تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطقم الطبية والنازحين داخله بقصف المباني وتدميرها فوق رؤوسهم إذا لم يخرجوا "للتعذيب والتحقيق والإعدام".

وطالب المكتب، في تصريحٍ، العالمَ أجمع بإدانة جريمة الاحتلال والخروج من مربع الصمت وممارسة دور عملي لوقف الحرب والمجازر.

يأتي ذلك فيما لقي 4 مرضى فلسطينيين حتفهم، السبت، جراء حصار المجمع، كما أحرق ودمر جيش الاحتلال عشرات المنازل في المناطق المحيطة بالمستشفى، ويواصل حصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين لليوم السادس على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش يحتجز أكثر من 150 مريضاً في صالة واحدة بمستشفى الشفاء، معظمهم من غير القادرين على الحركة، و"بدأت جروحهم تتعفن" بسبب غياب الرعاية الطبية.

وأضافوا أن المرضى يجلسون طَوال وقتهم على أرضية الغرفة دون أسرَّة في مبنى الأمير نايف داخل المجمع.

وأشاروا إلى أن الجيش قتل عدداً من النازحين في المستشفى، أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، إضافة إلى اعتقاله عشرات منهم.

وفي السياق نفسه، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ عمليات تجريف واسعة في حديقة مستشفى الشفاء ومرأب السيارات، وهدمت عدداً من المباني بالمستشفى، وفق الشهود.

وفي المناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات اعتقال واسعة بحق السكان وإحراق عدد كبير من المنازل والمحال التجارية، حسب الشهود.

مناشدات أممية

من جهته، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى "الإنهاء الفوري للحصار غير الإنساني"، الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء شمال مدينة غزة منذ 6 أيام.

وقال غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، الجمعة، إن الظروف في مستشفى الشفاء غير إنسانية على الإطلاق، و"بناء عليه ندعو إلى الإنهاء الفوري للحصار".

وشدد على ضرورة الوصول الآمن للمستشفى لضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها.

كما نشر غيبريسوس شهادة من طبيب من مستشفى الشفاء أرسلها إلى أحد موظفي الأمم المتحدة، قال فيها إن "المرضى في حالة حرجة، وعديد منهم ملقى على الأرض".

وسلط الطبيب الضوء على أن "3 مرضى في حاجة إلى العناية المركزة، فيما توفي مريضان كانا على أجهزة الإنعاش بسبب انقطاع الكهرباء".

استهداف النازحين

عسكريّاً، توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح السبت بشكل مفاجئ في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوغلت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية انطلاقاً من شرق شركة المطاحن الفلسطينية بين مدينتَي خان يونس ودير البلح وصولاً إلى منطقة مواصي القرارة.

من جانبه، أطلق جيش الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة وقذائف مدفعية تجاه منطقة المواصي المكتظة بخيام النازحين، فيما لم يتبيّن فوراً إن أسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

ووفق شهود عيان، فإن هذا التوغل المفاجئ والقصف دفعا مئات الفلسطينيين إلى النزوح مجدداً نحو مدينة دير البلح (وسط) أو رفح في الجنوب سيراً على الأقدام.

وأشاروا إلى تجريف الآليات العسكرية الإسرائيلية عدداً من خيام النازحين والمباني في منطقة المواصي.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن الدمار الهائل، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "الإبادة".