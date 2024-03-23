جدّد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، نفي أي صلة لبلاده بالهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الروسية، موسكو، الجمعة.

جاء ذلك في رده، السبت، بمنشور عبر حسابه بمنصة تليغرام على اتهامات روسية تقول إن "منفذي الهجوم المسلح حاولوا الفرار إلى أوكرانيا وإنّ لهم ارتباطات بها".

وذكر بودولياك أن مجموعة مسلحة دخلت مكاناً مكتظّاً بالسكان في مركز العاصمة موسكو في غياب نقاط تفتيش، وأطلقت النار لمدة ساعة ونصف الساعة، دون أن تتدخل السلطات الروسية.

كما أشار المسؤول الأوكراني إلى مغادرة منفذي الهجوم المسلح المكان بشكل مريح، وذكر أنّ صورهم تُبيّن "ارتباطهم بمتطرفين إسلاميين بوضوح".

وقال بودولياك إن "أي محاولة لربط أوكرانيا بالهجوم الإرهابي لا يمكن تبريرها.. أوكرانيا ليست لها أدنى علاقة بهذا الحادث".

وارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو إلى 133 شخصاً، إثر العثور على مزيد من الجثث، حسبما أعلنت، السبت، لجنة التحقيق الروسية.

وأكدت اللجنة، في بيان، استمرار انتشال الجثث من أنقاض قاعة الاحتفالات التي تعرضت للهجوم الإرهابي أمس الجمعة.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، السبت، باعتقال 11 شخصاً، بينهم 4 إرهابيين متورطين مباشرة في الهجوم، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة للتعرف على "المتواطئين معهم".

وذكر أن الإرهابيين الذين شاركوا في هجوم موسكو "حاولوا الفرار نحو الحدود الأوكرانية، وكانت لهم اتصالات مع الجانب الأوكراني".

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن المهاجمين فتحوا النار عشوائيّاً في القاعة، كما اندلع حريق في سقف المبنى، وانهار السقف بعد مدة.