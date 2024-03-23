سياسة
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أردوغان يدين هجوم موسكو الإرهابي ويعزي بوتين والشعب الروسي في ضحاياه
أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالاً هاتفيّاً بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب خلاله عن "حزنه العميق وتعازيه" في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته موسكو الجمعة.
أردوغان يدين هجوم موسكو الإرهابي ويعزي بوتين والشعب الروسي في ضحاياه
أردوغان يدين هجوم موسكو الإرهابي ويعزي بوتين والشعب الروسي في ضحاياه / صورة: AA Archive
23 مارس 2024

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن "حزنه العميق وتعازيه" في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته موسكو الجمعة.

وقال أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه السبت، ببوتين، إنه "يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف الأبرياء بخسَّة، ويتمنى الصبر للشعب الروسي"، وفقاً لبيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكّد أردوغان، خلال الاتصال، أن "الهجوم يشير إلى الحاجة إلى إنهاء الأزمات بالمنطقة سلميّاً في أقرب وقت ممكن"، معرباً عن استعداد تركيا للتعاون مع روسيا في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز بينها.

وارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو إلى 133 شخصاً، إثر العثور على مزيد من الجثث، حسبما أعلنت، السبت، لجنة التحقيق الروسية.

وأكدت اللجنة، في بيان، استمرار انتشال الجثث من أنقاض قاعة الاحتفالات التي تعرضت للهجوم الإرهابي الجمعة.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، السبت، باعتقال 11 شخصاً، بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة للتعرف على "المتواطئين معهم".

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن المهاجمين فتحوا النار عشوائيّاً في القاعة، كما اندلع حريق في سقف المبنى، وانهار السقف بعد مدة.

مصدر:TRT عربي
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