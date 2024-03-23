سياسة
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19 شهيداً و23 جريحاً جرّاء استهداف الاحتلال مواطنين ينتظرون المساعدات بغزة
استُشهِد 19 فلسطينيّاً وأصيب 23 جرّاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً لمواطنين كانوا ينتظرون المساعدات جنوب شرقي مدينة غزة، وفقاً لبيان للمكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
19 شهيداً و23 جريحاً جرّاء استهداف الاحتلال مواطنين ينتظرون المساعدات بغزة
أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية عشرات الفلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات بمدينة غزة / صورة: AA
23 مارس 2024

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة السبت، استشهاد 19 فلسطينيّاً وإصابة 23 في استهداف إسرائيلي مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات جنوب شرقي مدينة غزة.

وقال المكتب في بيان: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة ويقتل 19 شهيداً ويصيب 23 مدنيّاً خلال انتظار آلاف المواطنين الطحين والمساعدات بدوار الكويت".

وأضاف: "جيش الاحتلال ودباباته فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الجوعى الذين كانوا ينتظرون أكياس الطحين والمساعدات في مكان بعيد لا يُشكِّل خطورة على الاحتلال، ووصل جزء من الشهداء إلى مستشفى المعمداني وبقي عدد منهم ملقاة جثامينهم على الأرض".

وحمّل المكتب "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، وحرب التجويع التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة، خصوصاً ضد 700 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال، وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء يوميّاً".

وطالب دول العالم بـ"الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد الفلسطينيين ووقف المجاعة فوراً قبل فوات الأوان".

ودعا المكتب إلى "فتح المعابر البرية وإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على المعابر البرية وإدخالها فوراً إلى شعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق السبت، أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند "دوار الكويت" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفقاً للأناضول.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل قوافل المساعدات في غزة، فالثلاثاء الماضي، استُشهد 23 فلسطينيّاً وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند "دوار الكويت".

وفي فبراير/شباط الماضي، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، فيما يعرف بـ"مجزرة الطحين"، ما خلَّف 118 شهيداً و760 جريحاً، حسب وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة" بحق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليونَي فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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