أصيبت سفينة بمقذوف مجهول المصدر، مما أدى إلى اشتغال النيران على متنها وهي على بعد 23 ميلاً بحريّاً غربي مدينة المخا اليمنية، حسبما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، في أحدث هجوم في البحر الأحمر.

وقالت الهيئة البريطانية (UKMTO)، في بيان على منصة "إكس": "تلقينا بلاغاً عن حادثة (هجوم بحري) على بعد نحو 23 ميلًا بحريّاً غرب مدينة المخا اليمنية.

وأضافت الهيئة في مذكرة: "نجح طاقم (السفينة) في إخماد الحريق الناتج (عن المقذوف)، وتلقينا إشعاراً بسلامة السفينة وطاقمها، وتُواصل طريقها إلى محطتها التالية".

كما دعت السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة"، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.​​​​​​​

وعادة ما تشير البحرية البريطانية إلى مثل هذه الحوادث بالهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن هذه الحادثة.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سُفنَ شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنُّ التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديّاً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.