سياسة
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أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية ترتكب إبادة وحشية في غزة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ترتكب جريمة "إبادة جماعية أكثر وحشية من تلك التي ارتُكبت في الحرب العالمية الثانية"، مشدداً على عدم وجود جهة ترفع صوتها ضد إسرائيل وداعميها الغربيين باستثناء تركيا وعدد قليل من الدول.
أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية ترتكب إبادة وحشية في غزة
أردوغان يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة أكثر وحشية من الحرب العالمية الثانية / صورة: AA
23 مارس 2024

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بأنها "دولة إرهابية لم تأخذ نصيبها من الإنسانية"، لافتاً إلى أنها "ترتكب جريمة إبادة جماعية أكثر وحشية من تلك التي ارتُكِبت في الحرب العالمية الثانية (1939-1945)".

وقال أردوغان، خلال حفل إفطار في إسطنبول: "نحن ندرك من يدعم إسرائيل ومجموعات الضغط التي تقف وراءها.. لم نستسلم لهذه اللوبيات حتى الآن، ولن نستسلم لها في المستقبل".

وأشار إلى أنه "باستثناء تركيا وعدد قليل من الدول الأخرى، لا تكاد توجد جهة ترفع صوتها ضد إسرائيل وداعميها الغربيين".

وقال إن الأبرياء في جميع أنحاء العالم، والشعب الفلسطيني، شهدوا جهود تركيا.

كما استنكر الرئيس التركي استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد المستشفيات والعاملين في المجال الصحي، وكذلك أماكن العبادة في غزة، رغم تمتع تلك الجهات بالحصانة خلال الحروب.

وأضاف أردوغان: "نحن لا نأخذ في الاعتبار أولئك الذين يصفون إخواننا الفلسطينيين الذين يقاومون الظلم بـ(الإرهابيين)".

وأكد كذلك أن بلاده على تنسيق مع الدول الصديقة في المنطقة من أجل مساعدة شعب غزة المظلوم والتخفيف من معاناته.

واتهم المؤسسات والمنظمات الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة، بأن "ردودها بسيطة، وتكتفي بمشاهدة همجية الإدارة الإسرائيلية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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