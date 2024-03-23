سياسة
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الكونغرس الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة توافق على مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل
أقر الكونغرس الأمريكي، السبت، مقترح ميزانية مؤقتة يوافق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل، ويوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى مارس/ آذار 2025.
الكونغرس الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة توافق على مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل
الكونغرس الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة توافق على مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل / صورة: AFP
23 مارس 2024

أقر الكونغرس الأمريكي، السبت، مقترح ميزانية مؤقتة يوافق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل، ويوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى مارس/ آذار 2025.

الميزانية المؤقتة، المتوقع أن يوقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت لاحق السبت، لا تخصص أي أموال للأونروا لعام كامل، رغم مخاوف من حدوث مجاعة في قطاع غزة.

وتحافظ الميزانية المؤقتة، التي يدعمها كل من الديمقراطيين والجمهوريين، على زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، ما يمنع إغلاق الحكومة.

وتخصص الميزانية المؤقتة 3.8 مليارات دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية البالغة 886 مليار دولار.

وهناك حزمة أخرى معلقة بقيمة 95 مليار دولار، تخصص 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل.

وفي الساعات الأولى من السبت، وافق مجلس الشيوخ على حزمة تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد إجماع اللحظة الأخيرة، وبالتالي منع الإغلاق الجزئي المحتمل للحكومة.

وتنهي الحزمة، التي تمول الحكومة بالكامل حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، معركة استمرت أشهرا حول الإنفاق.

ووافق مجلس الشيوخ على التشريع بأغلبية 74 صوتًا مقابل 24، وسيتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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