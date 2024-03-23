سياسة
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روسيا تعلن صد هجوم بعشرة صواريخ أوكرانية استهدف القرم
أكدت روسيا مساء السبت، أنها صدت هجوماً بعشرة صواريخ أوكرانية استهدف مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014، وتسببت شظاياها بإصابة طفل، بحسب حاكم المدينة.
روسيا تعلن صد هجوم بعشرة صواريخ أوكرانية استهدف القرم
روسيا تعلن صد هجوم بعشرة صواريخ أوكرانية استهدف القرم / صورة: AFP
23 مارس 2024

أكدت روسيا مساء السبت، أنها صدت هجوماً بعشرة صواريخ أوكرانية استهدف مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014، وتسببت شظاياها بإصابة طفل، بحسب حاكم المدينة.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف عبر تلغرام "صد جنودنا هجوماً كثيفاً على سيفاستوبول. وفق المعلومات الأولية، تم إسقاط أكثر من عشرة صواريخ".

وأضاف أن طفلاً وامرأة أصيبا بجروح نتيجة شظايا الصواريخ المسقطة التي ألحقت أيضاً أضراراً بعدد من المباني السكنية.

ويستهدف الجيش الأوكراني شبه جزيرة القرم بانتظام باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة نظراً لأهميتها للوجستيات القوات الروسية التي تحتل جنوب أوكرانيا.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير، أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف أن الهجمات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم ستتكثف.

كما تتعرض المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا، ولا سيما بيلغورود، لقصف منتظم وتوغلات يقوم بها مقاتلون من أوكرانيا.

في هذا الصدد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء السبت أنها أسقطت 19 صاروخاً أوكرانيا من طراز "فامبير" فوق منطقة بيلغورود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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