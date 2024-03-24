وقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر السبت في ولاية سيبيك الشرقية، بدولة بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ الزلزال وقع على بعد 23 كيلومتراً شمال منطقة أمبونتي.

وأضاف البيان، أن الزلزال وقع على عمق 64 كيلومتراً.

وحسب المعطيات الأولية لم تُعلن على الفور خسائر مادية أو بشرية.

يُذكر أن بابوا غينيا الجديدة شهدت زلزالاً في سبتمبر/أيلول 2022، بلغت قوته 7.6 درجة، وراح ضحيته 21 شخصاً.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى "الحزام الناري" التي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز المنطقة بنشاط عال للزلازل والبراكين وتضم 90 بالمئة من البراكين النشطة في العالم.