سياسة
1 دقيقة قراءة
زلزال بقوة 7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنّ زلزالاً بقوة 7 درجات ضرب ولاية سيبيك الشرقية، بدولة بابوا غينيا الجديدة الواقعة في منطقة "الحزام الناري" على سواحل المحيط الهادئ. فيما لم تُعلن بعد الخسائر المادية أو البشرية.
زلزال بقوة 7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة / صورة: AFP
24 مارس 2024

وقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر السبت في ولاية سيبيك الشرقية، بدولة بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ الزلزال وقع على بعد 23 كيلومتراً شمال منطقة أمبونتي.

وأضاف البيان، أن الزلزال وقع على عمق 64 كيلومتراً.

وحسب المعطيات الأولية لم تُعلن على الفور خسائر مادية أو بشرية.

يُذكر أن بابوا غينيا الجديدة شهدت زلزالاً في سبتمبر/أيلول 2022، بلغت قوته 7.6 درجة، وراح ضحيته 21 شخصاً.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى "الحزام الناري" التي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز المنطقة بنشاط عال للزلازل والبراكين وتضم 90 بالمئة من البراكين النشطة في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us