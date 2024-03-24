سياسة
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تل أبيب.. الشرطة تعتقل متظاهرين طالبوا بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، عدداً من المتظاهرين في مدينة تل أبيب بعد احتجاجهم للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة، إذ أغلقوا شوارع حيوية، أهمها شارع "بيغن" المحاذي لمقر وزارة الدفاع وسط المدينة.
تل أبيب.. الشرطة تعتقل متظاهرين طالبوا بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس
الشرطة تعتقل 12 متظاهرا في تل أبيب / صورة: AFP
24 مارس 2024

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية السبت، 12 متظاهراً في مدينة تل أبيب بتهمة "إثارة الشغب" بعد احتجاجهم للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقالت الشرطة في بيان إنّ قواتها اعتقلت 12 متظاهراً بتهمة انتهاك النظام العام، وإغلاق الطرق.

وأشارت إلى أن عدداً من المتظاهرين المعتقلين أشعلوا النيران في أنحاء المدينة.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين السبت في ساحة كابلان وسط تل أبيب، ومناطق أخرى في المدينة، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس وإجراء انتخابات مبكرة.

وأغلق المتظاهرون شوارع حيوية، أهمها شارع "بيغن" المحاذي لمقر وزارة الدفاع وسط المدينة.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني حسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد المحتجزين الإسرائيليين بغزة لرفض حماس الكشف عن الرقم "دون ثمن باهظ".

وبينما يتحدث إعلام عبري عما بين 240 و253 أسيراً إسرائيلياً، بينهم 3 جرى تحريرهم و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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