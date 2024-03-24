في ظل غياب الكهرباء وعدم توفر الوقود لتشغيل المعدات، بات الأطباء في مستشفيات شمال قطاع غزة يلجؤون إلى ضوء هواتفهم المحمولة لتقديم الإسعافات لجرحى الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وبعد إنقاذ طفلة رضيعة نجت من قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلها السبت، قدّم أطباء في مستشفى المعمداني في مدينة غزة الإسعافات الأولية لها باستخدام ضوء هاتف المحمول.

وعلى سرير داخل المستشفى، وضع طبيب الطفلة، فيما استخدم آخر هاتفه المحمول لإضاءة مناطق الإصابة على رأس الطفلة لتقديم العلاج اللازم.

ولم يكن للأطباء خيار سوى تقديم الإسعافات الأولية للطفلة باستخدام ضوء الهاتف في ظل انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود الخاص بالمولدات في مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

ويواجه الأطباء تحديات كبيرة في ظل الحصار والحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إنقاذ الجرحى، من بينها انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والدواء والغذاء.

ومساء السبت أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، وفاة أسير إسرائيلي لديها في قطاع غزة جراء نقص الدواء والغذاء.

وعثر فلسطينيون على رضيعة في أحد شوارع مدينة غزة، بعدما تطايرت من منزلها الذي تعرض للقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان أن سكان مدينة غزة عثروا على طفلة على قيد الحياة ملطخة بالدماء في أحد الشوارع بالقرب من مسجد حمزة بحي الدرج، شرق مدينة غزة بعد قصف إسرائيل منزلها.

وذكر الشهود، أن الطفلة كانت ملطخة بالدماء، واعتقدوا أنها فارقت الحياة، لكن سعالها كشف أنها على قيد الحياة، ونُقلت إلى المستشفى المعمداني.

وأوضح الشهود، أن الأطباء في المستشفى المعمداني سارعوا لتقديم الرعاية الطبية للطفلة باستخدام إضاءة هواتفهم المحمولة.

وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خرج 32 مستشفى من الخدمة من إجمالي نحو 36، بسبب الهجمات المباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إخراج 53 مركزاً، واستهداف 155 مركزاً صحياً وفقاً للإحصائيات التي أصدرها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".