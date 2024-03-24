سياسة
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غالانت يزور واشنطن لمناقشة مستجدات حرب غزة وصفقة تبادل الأسرى
يجري وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت زيارة لواشنطن، ضمن مشاورات بين البلدين في ظل إصرار إسرائيل على اجتياح بري لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ومفاوضات متعثرة في قطر لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين تل أبيب وحركة حماس.
غالانت يزور واشنطن لمناقشة مستجدات حرب غزة وصفقة تبادل الأسرى
وزير الدفاع الأمريكي يبحث الحرب على غزة مع نظيره الإسرائيلي- أرشيفية / صورة: Reuters
24 مارس 2024

قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت، إن الأخير سيسافر إلى الولايات المتحدة الأحد في زيارة رسمية، بناء على دعوة من واشنطن لمناقشة آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأفاد بيان للمكتب: غداً (الأحد) يسافر وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، بناءً على دعوة من واشنطن.

وأضاف: "من المقرر أن يلتقي الوزير غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومسؤولين كبار آخرين".

وحسب البيان، سيناقش الطرفان تطورات الحرب ضد حماس في غزة، والجهود المبذولة لإعادة الأسرى المحتجزين في القطاع، والجهود الإنسانية، والإجراءات المطلوبة لضمان الاستقرار الإقليمي.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني حسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة لرفض حماس الكشف عن الرقم "دون ثمن باهظ".

وبينما يتحدث إعلام عبري عما بين 240 و253 أسيراً إسرائيلياً، بينهم 3 جرى تحريرهم و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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