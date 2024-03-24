أصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية سيريس في مدينة جنين، في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت في القرية، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الساق.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات في مدينة جنين، واحتجزت فلسطيني واستجوابه، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند المدخل الرئيسي لبلدة اليامون.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقتي "السماقة" شرق البلدة، و"شنّه" جنوباً. كما اعتقلت عدة مواطنين.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية. وقالت مصادر محلية إن الاحتلال بطّأ حركة المركبات عبر الحاجزَين، ودقق في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما خلق أزمة مرورية، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت عدداً من الشبان ونصبت حواجز في منطقة رأس الجورة. وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7740 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 15 فلسطينياً يومي الجمعة والسبت.

في سياق متصل، قالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس إن عناصرها نصبوا كميناً لسيارة يستقلها ضابط و3 جنود إسرائيليين شمال طولكرم بالضفة الغربية وأوقعوهم جميعاً قتلى، ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط صف من قوات الكوماندوز وإصابة ضابط وجندي في عملية في دير بزيع برام الله.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان إن مقاتليها نصبوا كميناً عند بوابة دير الغصون إلى الشمال من مدينة طولكرم، حيث راقبوا تحركات جيش الاحتلال بعد نصب الكمين، وفور وصول مركبة يستقلها ضابط و3 جنود أطلقوا النار عليهم بشكل مباشر وأجهزوا عليهم مما أدى إلى انقلاب مركبتهم، وانسحب المقاومون من المنطقة بسلام، وفقاً للبيان.

اقتحام الأقصى وانتهاكات المستوطنين

اقتحم عدد كبير من المستوطنين صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام عشرات المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام العيد وسط تنكّر مستوطنين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريساً للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.

وأضافت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن شرطة الاحتلال شددت الإجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية، وأرجعت الشبان ولم تسمح لهم بالدخول إلى الاقصى في هذه الأثناء.

ويُتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اليوم وغداً الاثنين، اقتحاماً مركزياً من قِبل المستعمرين للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".

ويعد عيد المساخر من أكثر الأيام شعبية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يحتفلون فيه بذكرى هزيمة اليهود لأعدائهم في المملكة الفارسية خلال القرن الخامس قبل الميلاد. كما يعتبر العيد اليهودي الثاني منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ اقتحم المسجد في 10 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي 1332 مستوطناً على مدار 5 أيام احتفالاً بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا).

وتوقعت مصادر مقدسية أن يشهد المسجد موجة اقتحامات في 23 أبريل/نيسان المقبل احتفالاً بعيد الفصح (بيسح)، الذي سيمتد 7 أيام.

من جانب آخر، أدى مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال صلوات تلمودية في كفل حارس قرب محافظة سلفيت.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة يومياً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.