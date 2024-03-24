أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 32 ألفاً و226 شهيداً و74 ألفاً و518 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبالتزامن مع اليوم 170 للحرب، قالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي عبر منصة تليغرام إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل إثرها إلى المستشفيات 84 شهيداً و106 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت الوزارة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، وفق ذات المصدر.

حصار مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية الأحد، بشكل مفاجئ قرب مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع سلسلة غارات إسرائيلية مناطق متفرقة من المدينة، أوقعت شهداء وجرحى.

وقال شهود عيان للأناضول، إن آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ في مناطق قريبة من مجمع ناصر الطبي بخان يونس. وأوضحوا أن عدداً من الشهداء والجرحى سقطوا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من المدينة، مؤكدين أن القصف الجوي تركز جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، بالإضافة إلى قصف مدفعي مستمر استهدف المناطق نفسها، وإطلاق نار من مروحيات.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، باستشهاد أمير أبو عيشة، أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بإطلاق نار إسرائيلي خلال عمله داخل مستشفى الأمل غربي خان يونس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بشكل مفاجئ مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتجري أعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حالياً ولا تستطيع الحركة نهائياً.

ولجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر، هرباً من العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبدأ العمل داخل المستشفى بشكل تدريجي في قسم الطوارئ بعد إجراء إصلاحات وتوفير معدات وأجهزة طبية.

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، داهمت القوات الإسرائيلية المستشفى في عملية عسكرية استمرت 10 أيام أجرت خلالها عمليات قتل لعشرات النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى واعتقال للمئات من النازحين فيها إضافة لتنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبانٍ وأقسام مختلفة بالمستشفى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

قنص وحصار مستمر لمجمع الشفاء الطبي

وصل 3 مصابين إلى المستشفى المعمداني إثر تعرضهم للقنص في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة لوسائل إعلام فلسطينية، إن الاحتلال أعدم بعض الكوادر الطبية داخل مجمع الشفاء ويمنع العلاج عن المرضى فيه، واصفاً الوضع الإنساني داخله بالكارثي. كما أفاد بوفاة 4 مرضى في المجمع نتيجة منع الاحتلال علاجهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ اعتقالات واسعة بصفوف النازحين، ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، مما خلّف عشرات القتلى والجرحى.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات.

قصف على رفح ودير البلح

وفي رفح جنوب القطاع، أفاد الشهود بانتشال 6 شهداء وعدد من المصابين من أسفل ركام منزل عائلة فروانة، بعد تعرضه لقصف إسرائيلي شرقي رفح.

ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، فيما بالمدينة نحو 1.4 مليون نازح، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني برفح، بقصف منزل أبو نبيل بركات الكائن في آخر شارع المشتل بحي السلام.

كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي قصف منزلاً قرب منطقة "حكر الجامع"، لعائلة العطار في دير البلح، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأشار الشهود، إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني (الحماية المدنية) لا يزالون ينقلون الضحايا والمصابين من مكان الاستهداف إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وذكروا أن القصف تسبب في دمار المنزل، وأحدث أضراراً جسيمة في المنازل والممتلكات المجاورة له.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية. وعلى الرغم من مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً كارثية.