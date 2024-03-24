نفت حركة حماس السبت ما زعمته وسائل إعلام عبرية بأن الاحتلال الإسرائيلي تدرس طلبها عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة، معتبرة أن ذلك "دعاية تافهة ورخيصة".

ونقلت الحركة عن القيادي فيها عزت الرشق عبر منشور بمنصة تليغرام قوله، إن "الإعلام العبري سخيف، قائم على الأكاذيب والدعاية السوداء".

وأضاف أن "ما زعمته وسائل إعلام عبرية بأن الاحتلال الإسرائيلي يدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة دعاية تافهة ورخيصة وتستخف بعقول الناس".

وتابع الرشق: "قادة حماس ثابتون في أرضهم مع شعبهم يقاومون، فإما نصر أو شهادة، أما قادة العدو المجرم (إسرائيل) فهم من سيرحلون عن هذه الأرض".

والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن تل أبيب "تدرس طلباً من حماس بالتزام عدم اغتيال كبار مسؤولي الحركة في حال نفيهم خارج غزة في إطار صفقة تتضمن إخلاء القطاع من السلاح، وعودة جميع المختطفين، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة".

وحسب الهيئة: "روجت الولايات المتحدة الاقتراح، جزءاً من المرحلة التالية من صفقة إطلاق سراح 40 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع".

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤول إسرائيلي، إنّ في المفاوضات الجارية في قطر "فجوات" فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، فيما عرضت الولايات المتحدة حلاً وسطاً وافقت عليه تل أبيب، لكنها بانتظار ردّ حركة حماس عليه، وفق قوله.

ويتضمن مقترح الولايات المتحدة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول، "التزام تل أبيب عدم اغتيال كبار قادة حركة حماس حال نفيهم خارج قطاع غزة، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح، وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة".

وتابع المسؤول: "يتضمن المقترح أيضاً انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع".

وقال المسؤول إنّ هذا الاقتراح "تروج له الولايات المتحدة جزءاً من المرحلة التي تلي صفقة إطلاق سراح 40 محتجزاً في غزة مقابل وقف إطلاق النار لستة أسابيع".

والجمعة، غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني حسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة لرفض حماس الكشف عن الرقم "دون ثمن باهظ".

وبينما يتحدث إعلام عبري عن 240 إلى 253 أسيراً إسرائيلياً، بينهم 3 جرى تحريرهم و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".