كشف مصدر فلسطيني مطلع السبت أن حركة حماس تعتبر رد الاحتلال الإسرائيلي على مقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة "سلبي، ويهدف إلى منع التوصل لأي اتفاق وتعطيل المفاوضات".

وقال المصدر مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن "الرد الإسرائيلي يرفض وقف الحرب والانسحاب من القطاع، ويفرض شروطاً على عودة النازحين، وهذا مرفوض من حماس والفصائل الفلسطينية".

وأضاف: "إسرائيل تدرك جيداً أن ردها لن يلقى قبولاً من حماس".

وتابع: "تضعها إسرائيل كثيراً من العراقيل أمام التوصل لاتفاق وأبرزها رفض عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتقديم ضمانات لإنهاء الحرب".

ولفت المصدر إلى أن "المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل مستمرة".

تعنت إسرائيلي

بالمقابل، رفض وفد تل أبيب التفاوضي في قطر سحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم شمالي القطاع "دون شروط"، وفق قناة 12 العبرية الخاصة.

وقالت القناة السبت إن "الوفد الإسرائيلي في قطر رفض سحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة وإعادة النازحين إلى منازلهم في شمال القطاع دون شروط".

وأشارت القناة العبرية إلى أن عودة أعضاء الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل، قد تشير إلى عدم إحراز تقدم في المفاوضات.

ووفق القناة، اشترط الوفد خلال المناقشات التي أجراها في الدوحة، أن يجري في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، إطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً من كل الفئات أحياء.

وعرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عودة محدودة لـ2000 نازح يومياً إلى شمال قطاع غزة، بعد أسبوعين من بدء وقف إطلاق النار.

كما ذكرت القناة رفض وفد الاحتلال برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، طلب حماس إطلاق سراح 30 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، مقابل كل جندية محتجزة، وعرض خمسة فقط مقابل إطلاق سراحهن.

وحسب قناة "12"، فإنه وفي إطار المباحثات التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة، طالبت إسرائيل بإعادة جثتي الأسيرين هدار غولدين وأورون شاؤول اللذين أسرا في قطاع غزة عام 2014، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط (عام 2011) واعتقلوا مرة أخرى.

"فجوات في المفاوضات"

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤول إسرائيلي، إنّ في المفاوضات الجارية في قطر "فجوات" فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، فيما عرضت الولايات المتحدة حل وسط وافقت عليه تل أبيب، لكنها بانتظار ردّ حركة حماس عليه، وفق قوله.

ويتضمن مقترح الولايات المتحدة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول، "التزام تل أبيب عدم اغتيال كبار قادة حركة حماس في حال نفيهم خارج قطاع غزة، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح، وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة".

وتابع المسؤول: "يتضمن المقترح أيضاً انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع".

وقال المسؤول إنّ هذا الاقتراح "تروج له الولايات المتحدة جزءاً من المرحلة التي تلي صفقة إطلاق سراح 40 محتجزاً في غزة مقابل وقف إطلاق النار لستة أسابيع".

"ثمن باهظ"

والجمعة، غادر وفد للاحتلال الإسرائيلي برئاسة رئيس جهاز "الموساد" دافيد بارنياع إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني حسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة لرفض حماس الكشف عن الرقم "دون ثمن باهظ".

وبينما يتحدث إعلام عبري عن 240 إلى 253 أسيراً إسرائيلياً، بينهم 3 جرى تحريرهم و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".