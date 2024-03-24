قُتل عامل سوري متأثراً بجراحه، إثر إصابته، الأحد، جراء استهداف إسرائيل سيارة في البقاع الغربي، شرقي لبنان، للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية بأن غارة استهدفت سيارة على طريق الصويري في البقاع الغربي.

وأوضحت أن السيارة المستهدفة كان يقودها عامل سوري في قطاع البناء، وبترت يداه وساقاه، ونقل حياً إلى أحد مشافي المنطقة". وفي وقت لاحق، ذكرت الوكالة أن الشاب السوري الذي أصيب بالغارة قضى متأثراً بجروحه.

وهذه المرة الأولى التي تستهدف إسرائيل البقاع الغربي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق مراسِلة الأناضول.

وكانت جماعة حزب الله اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف نقاط وثكنات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية المحتلة بأكثر من 60 صاروخاً.

وقال حزب الله في بيانه إنه استهدف القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع في الجولان المحتل، حيث كانت تتدرب فيها قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة.

ولفت إلى أن الاستهداف جاء رداً على غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة بعلبك أمس السبت.

والسبت أيضاً، أعلن حزب الله مهاجمة 6 مواقع إسرائيلية وكذلك منصتين للقبة الحديدية في كفار بلوم وتجهيزات تجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا بـ"الأسلحة المناسبة".

كما أعلن الحزب قصف ثكنة راميم وموقعي المالكية وبياض بليدا، فيما دوّت صفارات الإنذار شمالي إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت مبنى "يحتوي على أسلحة" في مدينة بعلبك بعدة صواريخ ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجراح، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال.

من جانبها ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه هي الضربة الثالثة على المنطقة خلال نحو 6 أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، رصد جيش الاحتلال نحو 50 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، فيما تتواصل المناوشات وإطلاق النار بين الجانبين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان الاحتلال الحرب على غزة.‏