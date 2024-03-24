أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بدء تنفيذ "رؤية مئوية تركيا" في مدينة إسطنبول سيكون مع الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس/آذار الجاري.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، أمام حشد في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

و"مئوية تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.

وأشاد أردوغان في بداية خطابه بمدينة إسطنبول و"عظمة تاريخها ومكانتها الجغرافية والثقافية والحضارية على المستوى العالمي".

وأشار في هذا السياق إلى الخدمات التي قدمتها لمدينة إسطنبول حكومات العدالة والتنمية برئاسته خلال السنوات الـ21 عاماً الماضية.

وأردف قائلاً: "في السنوات الـ21 الماضية، نفذنا استثمارات حكومية في إسطنبول بقيمة 1 تريليون و650 مليار ليرة".

وعدّد أردوغان في هذا السياق المشاريع التي نفذتها حكوماته في إسطنبول، من الصحة إلى المواصلات والتعليم والبنية التحتية والمطارات والجامعات والخدمات الاجتماعية.