دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، إلى وقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل كاف.

وأكد الملك عبد الله خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف.

كما أشار إلى أهمية تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين.

وأوضح أن "الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركاً فورياً من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها".

ولفت عاهل الأردن إلى "أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس".

وحذر من "خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح (جنوب)، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

رفض العقاب الجماعي للفلسطينيين

في السياق، دعت مصر إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، و"الإفراج عن المحتجزين".

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة بمصر.

وقال شكري: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ولفت إلى أن القطاع يعاني أوضاعاً مأساوية يجب معالجتها، مشدداً على الرفض الكامل للعقاب الجماعي للفلسطينيين والتهجير القسري لهم.

وقال وزير الخارجية المصري إنه تبادل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته القاهرة الخميس، الرؤى حول وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

واستضافت مصر، الخميس، لقاء جمع بلينكن ووزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وتتزامن زيارة غوتيريش للقاهرة التي بدأت السبت، مع استمرار مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش بلاده يستعد لبدء عملية عسكرية برية في رفح، المكتظة بالنازحين، لكنه لفت إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​