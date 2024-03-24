أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، مصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم من أراضي غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وقال التكتل الأوروبي، في بيان: "ندين بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة بلاده 8 آلاف دونم في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، واعتبارها أراضي إسرائيلية".

وتعتبر هذه أكبر مصادرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1994، حسب البيان نفسه.

وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022.

وحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

يأتي ذلك بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​​​​​​​​