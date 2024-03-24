أعلن الجيش الأردني، الأحد، عن تنفيذ 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية شمال قطاع غزة، بمشاركة 4 دول أخرى.

وأفاد بيان للجيش، نشره على موقعه الإلكتروني، بأنه نفذ "6 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع شمالي قطاع غزة".

وجرى الإنزال بمشاركة طائرتين أردنيتين و4 طائرات من مصر والولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة، وفق البيان.

ولفت الجيش إلى ارتفاع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 57 إنزالاً جوياً أردنياً، و86 إنزالاً جوياً بالتعاون مع "دول شقيقة وصديقة".

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

​​​​​​​وخلَّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​