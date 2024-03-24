أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إسقاط 5 طائرات مُسيرة في البحر الأحمر قالت إنها تعود إلى الحوثيين في اليمن.

وأوضحت (سنتكوم) عبر منصة "إكس"، الأحد، أنه جرى رصد 6 مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، يوم السبت.

وتابعت أنه بين الساعتين 6:50- 9:50 صباحاً بتوقيت صنعاء (ت.غ 3)، استطاعت القوات الأمريكية، بما في ذلك السفينة "يو إس إس كارني" تحديد ست طائرات مُسيّرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر.

وأشارت إلى تحطم 5 منها في البحر الأحمر، بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.​​​​​​

وتابعت: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

كما أشارت إلى أن صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن أطلق باتجاه البحر الأحمر من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصاب ناقلة نفط صينية، وتسبب في نشوب حريق على سطحها.

وأوضحت أن السفينة "تعرضت لأضرار طفيفة وحريق جرى إخماده في غضون 30 دقيقة"، وأفادت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفنَ شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما يقابَل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي ، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.