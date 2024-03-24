سياسة
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"لا مكان للنازحين".. نائبة بايدن لا تستبعد عواقب على إسرائيل حال اجتاحت رفح
قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إنها لا تستبعد أن تكون على إسرائيل عواقب أمريكية حال مضت في غزو مدينة رفح، لافتة إلى أنها "درست الخرائط جيداً" ولم تجد مكاناً يذهب إليه النازحون في رفح.
"لا مكان للنازحين".. نائبة بايدن لا تستبعد عواقب على إسرائيل حال اجتاحت رفح
نائبة بايدن لا تستبعد عواقب أمريكية على إسرائيل حال غزت رفح / صورة: Reuters
24 مارس 2024

حذّرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، من "عواقب" على إسرائيل حال اجتاحت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت هاريس، في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأمريكية: "لا أستبعد أن تكون على إسرائيل عواقب أمريكية حال مضت في غزو مدينة رفح".

وأضافت: "كنا واضحين في محادثات متعددة مع إسرائيل، وبكل الطرق فإن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحاً".

وتابعت: "درست الخرائط جيداً.. لا يوجد مكان يذهب إليه النازحون برفح".

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيش بلاده يستعد لبدء العملية العسكرية البرية في مدينة رفح، لكنه لفت إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

وعقب اتصال بايدن ونتنياهو، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إرسال فريق إلى الولايات المتحدة لبحث مخطط إسرائيل لاجتياح رفح "دون غزو بري كبير".

وكان عديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، طلب من إسرائيل عدم شن أي عمل عسكري في رفح دون ضمان إجلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني نزحوا إلى هناك.

وتُواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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