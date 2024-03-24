سياسة
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إسرائيل تمنع أونروا من إرسال قوافل غذائية لشمال غزة.. ولازاريني: قرار شائن
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني إن "رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا"، قررت إسرائيل عدم السماح بمرور قوافل أغذية من الوكالة إلى شمال قطاع غزة.
إسرائيل تمنع أونروا من إرسال قوافل غذائية لشمال غزة.. ولازاريني: قرار شائن
المفوض العام للأونروا ينتقد قرار إسرائيل منع الوكالة من إرسال قوافل غذائية لشمال غزة / صورة: Reuters
24 مارس 2024

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأحد، أن إسرائيل أبلغته بمنع الوكالة من تسيير قوافل غذائية إلى شمال قطاع غزة.

وقال لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة إكس" "رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح بمرور قوافل أغذية من الوكالة إلى شمال قطاع غزة".

وأضاف أنه "اعتبارا من اليوم (الأحد) منعت إسرائيل الأونروا، التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين، من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".

ووصف القرار بـ"الشائن" الذي يترجم تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء المجاعة التي من "صنع الإنسان".

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لاسيما عبر البر، ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وسط اتهامات فلسطينية ودولية متصاعدة لتل أبيب باستخدام "التجويع" كسلاح بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب".

​​​​​​​وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وأزمة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أخضع إسرائيل، لأول مرة، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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