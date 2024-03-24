سياسة
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طلاب كنديون يطالبون بانسحاب جامعتهم من الشركات المرتبطة بإسرائيل
بدأ طلاب جامعة ماكغيل في كندا إضرابًا عن الطعام، مطالبين الجامعة بسحب استثماراتها البالغة 20 مليون دولار من الشركات المرتبطة بإسرائيل.
طلاب كنديون يطالبون بانسحاب جامعتهم من الشركات المرتبطة بإسرائيل
مظاهرة مناصرة لغزة في العاصمة الكندية أوتاوا / صورة: AA
24 مارس 2024

بدأ طلاب جامعة ماكغيل في كندا إضرابًا عن الطعام، مطالبين الجامعة بسحب استثماراتها البالغة 20 مليون دولار من الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن الطلاب يطالبون بسحب استثمارات الجامعة، البالغة 20 مليون دولار في الشركات المرتبطة بإسرائيل، من خلال إضراب بدأ قبل ثلاثة أسابيع.

وفي تصريح صحفي، قالت رانيا أمين، المُضربة عن الطعام، إن "جامعة ماكجيل لم تترك لنا أي خيار، لأنهم يتجاهلون الاحتجاجات السلمية والإجراءات التي تتخذها المجموعات الطلابية في الحرم الجامعي".

وأضافت رانيا، أن الجامعة دفعتهم إلى تبني مسار الإضراب عن الطعام وإلى تعريض صحتهم وحياتهم للخطر.

وأردفت: "أردنا أن نوضح للجامعة أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستخدموا الرسوم الدراسية للاستثمار بهذه الطريقة".

وفي بيان صادر عنها بخصوص الإضراب عن الطعام، قالت الجامعة، إنها تشعر بالقلق إزاء أوضاع الطلاب الذين شاركوا في هذا الإجراء.

وخلف العدوان والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بدعم أمريكي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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