سياسة
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شهداء بقصف في رفح.. ونتنياهو يجدد نيته اجتياحها وسط تحذيرات أمريكية
استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، في وقت جدد فيه نتنياهو نيته اقتحام المدينة، وسط تحذيرات دولية وعواقب أمريكية من عملية الاجتياح.
شهداء بقصف في رفح.. ونتنياهو يجدد نيته اجتياحها وسط تحذيرات أمريكية
شهداء وجرحى جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة / صورة: AA
25 مارس 2024

استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلًا، يعود لعائلة عيسى، في حي الجنينة، شرقي رفح، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، بينهم أطفال.

وأوضح الشهود أن الطواقم الطبية والدفاع المدني (الحماية المدنية) نقلت كثيراً من الجرحى والشهداء، بينهم أطفال، من المنزل المستهدف إلى مستشفيات رفح.

وأكدوا أن الطواقم الطبية تواجه صعوبة في إزالة ركام المنازل المستهدفة بسبب نقص الإمكانات المتاحة.

وذكر الشهود أن القصف تسبَّب في دمار المنزل، وأحدث أضراراً جسيمة بالمنازل والممتلكات المجاورة له.

"المعقل الأخير"

ووقع الاعتداء الأخير في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش بلاده سيجتاح مدينة رفح.

وفي بيان صدر عن مكتبه، مساء الأحد، قال نتنياهو: "سندخل رفح ونحقق النصر الشامل، ونقضي على (زعيم حركة حماس في غزة يحيى) السنوار"، على حد قوله.

وفي أكثر من مناسبة، زعم نتنياهو أن رفح هي "المعقل الأخير" لحركة حماس في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 سنة، وتشن عليه حرباً مدمِّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويجدد نتنياهو تأكيد نيته اجتياح رفح، على الرغم من تحذيرات متكررة من عواقب أطلقتها واشنطن، التي تقدم لتل أبيب أقوى دعم عسكري ومخابراتي ودبلوماسي ممكن منذ بداية الحرب.

ففي وقت سابق الأحد، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس: "لا أستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل، في حال مضت في غزو رفح".

ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيا ت الاجتياح المحتمل لرفح، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح أجبرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على النزوح إلى المنطقة بزعم أنها آمنة، ثم شنت عليها غارات لاحقاً؛ مما خلّف قتلى وجرحى.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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