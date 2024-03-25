يسعى مجلس الأمن الدولي مجدَّداً، الاثنين، إلى تبني نص يطالب بـ"وقفٍ فوري لإطلاق النار" في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها أظهرت مؤخراً مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع حليفتها إسرائيل.

واستخدمت روسيا والصين، الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أمريكي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً "فورياً" لإطلاق النار في غزة، لكنها ربطته بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ومشروع القرار الذي سيُطرح للتصويت، الاثنين، هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي، الأحد: "نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يجري تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوّت ضده".

والمشروع في نسخته الأخيرة "يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضاً إلى "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرَّضين لخطر المجاعة.

"التفوّق العسكري الإسرائيلي"

ومع تواصل تدهور الوضع الإنساني في غزة، يصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى واشنطن.

وقال غالانت، الأحد، إن زيارته واشنطن ستتمحور حول الحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط مع احتدام القتال في غزة.

ومن المقرّر أن يلتقي غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين، في خضمّ توتُّر يسود العلاقات بين الحليفين بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو ستة أشهر على غزة.

وقال الوزير الإسرائيلي إن المناقشات مع الجانب الأمريكي ستشمل "قدرة إسرائيل على الحصول على منصات وذخائر"، دون الخوض في تفاصيل.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.