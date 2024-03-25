أُصيب خمسة أشخاص بينهم طفلان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات مع فلسطينيين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لطفل (16 عاماً) بالساق من قرية قفين (شمال شرقي طولكرم)، ونقلته إلى المستشفى.

وفي حادثة منفصلة، قالت إن طواقمها تعاملت مع "إصابة لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً بالرصاص الحي في القدم" خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

وأشارت الجمعية إلى "احتجاز مركبة الإسعاف على حاجز بيت فوريك والشاب المصاب" قبل التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي لإخلاء سبيلهما.

وفي بيان سابق أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة 3 فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه البلدة القديمة من نابلس.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ اقتحامات في مدينة نابلس، وبلدات بمحافظة قلقيلية (شمال)، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدات بمحافظتي الخليل وبيت لحم (جنوب)، وبلدات في محافظات جنين (شمال).

وأضافوا أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في نابلس وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وداهم منازل فلسطينية في البلدة القديمة من نابلس وفتّشها.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات، بينها الفندق وحجة وعزون، واعتقلت عدداً من المواطنين. كما اقتحمت مخيم عقبة جبر، قرب أريحا، وسط اندلاع اشتباك مسلح مع فلسطينيين، واعتقلت القوات عدداً من المواطنين من المخيم، قبل انسحابها، وفق الشهود.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب للاجئين قرب الخليل، وبلدات بمحافظتي بيت لحم وجنين، وداهم منازل فلسطينية.

اقتحامات المسجد الأقصى

وفي القدس، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ اقتحامات ليلية يومية عقب انتهاء صلاة التراويح، لمنع المصلين في المسجد الأقصى المبارك من الاعتكاف باستثناء ليلتي الجمعة والسبت.

وكان أفراد من قوات الاحتلال قد اقتحموا مساء الأحد، المصلى القبلي للتحقق من خروج جميع المصلين منه، بالتزامن مع تمركزهم بشكل متواصل داخل الحرم في باب المغاربة، وخارجه وعند بقية الأبواب.

وقد توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العشاء والتراويح، في ليلة النصف من شهر رمضان، في حين تواصل قوات الاحتلال انتشارها المكثف عند أبواب المسجد الأقصى وفي أحياء البلدة القديمة.

اعتقالات مواليد غزة

في سياق متصل، صعَّد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عمليات الاعتقال بين صفوف المواطنين الذين يحملون هوية غزة، حسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

وقال البيان إنّ قوات الاحتلال صعّدت من وتيرة عمليات الاعتقال بين صفوف المواطنين الذين يحملون هوية غزة من على الحواجز العسكرية، وتحديداً النساء، وآخرهن سيدة مريضة بالسرطان اعتُقلت خلال توجهها للعلاج في القدس، وأُفْرِج عنها لاحقاً.

وأضاف البيان أنّ "الاحتلال، وفي ضوء الإبادة الجماعية التي ينفّذها في غزة، والعدوان الشامل والجرائم المروّعة وغير المسبوقة بكثافتها، فإنّه عمل على استهداف المواطنين من مواليد غزة، أو ممن ما زالت هوياتهم تشير إلى سكنهم في غزة، وهم مقيمون وعائلاتهم منذ سنوات في الضّفة".

وأسفرت عمليات الاحتلال المتصاعدة في مدن الضفة، حتى أمس (الأحد)، عن استشهاد 450 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و750 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى نحو 7755، وهي أرقام قياسية خلال نحو 5 أشهر، مقارنةً بالأعوام السابقة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء.​​​​​​​