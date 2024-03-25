مع مرور 171 يوما على الحرب، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضمّ آلاف المرضى والنازحين، ونفّذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين خلّفَت مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "32 ألفا و333 شهيدا و74 ألفا و694 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 107 شهداء و176 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأفاد شهود عيان بأن الدبابات قصفت الطابق العلوي من المبنى الرئيسي لمستشفى الشفاء، ما أحدث فيه أضراراً كبيرة.

وتحدثت مصادر صحية في القطاع عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط الشفاء.

من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد، انقطاع الاتصال مع طواقمها في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي له.

وأفادت الجمعية في منشور عبر منصة إكس، بأن "انقطاع الاتصال مع طاقمها في مستشفى الأمل في خان يونس جاء نتيجة خروج موجة الاتصال اللا سلكي VHF عن الخدمة".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان آخر مقتضب بأنّ "قوات الاحتلال تحاصر كلّاً من مستشفى الأمل ومستشفى ناصر وسط قصف عنيف جدّاً وإطلاق نار كثيف".

وأكّد أن أحد أفراده استُشهد عندما دهمت دبابات إسرائيلية مناطق في محيط مستشفيي الأمل وناصر بمدينة خان يونس جنوبيّ القطاع وسط قصف وإطلاق نار مكثف.

استهداف المنازل

وفي رفح أقصى جنوبيّ قطاع غزة، التي أصبحت الملاذ الأخير لنصف سكان القطاع النازحين، قال مسؤولون بقطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية على منزل أدّت إلى استشهاد 7 أشخاص.

كما استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في خان يونس ودير البلح وحي الرمال.

وأفادت مصادر طبية بانتشال جثامين 5 شهداء إثر القصف العنيف على بلدة القرارة.

وفي دير البلح وسط القطاع، ارتفع عدد الشهداء في قصف الاحتلال الذي استهدف منزل عائلة سلمان إلى 22 شهيداً.

ومنذ أمس الأحد استشهد أكثر من 27 مواطناً بينهم نساء وأطفال سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في مدينة رفح.

كذلك ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على دير البلح إلى 10 شهداء، ولا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.

الحرمان من المساعدات

من ناحية أخرى يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول أي مساعدات تقريباً منذ أسابيع إلى شمال غزة ومدينة غزة.

وقال المدير العامّ للأونروا فيليب لازاريني على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إسرائيل أبلغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اعتباراً من يوم الأحد، بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة.

من جهته انتقد مارتن غريفيث وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، المسؤولين الإسرائيليين لمنعهم دخول مساعدات إنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إلى قطاع غزة.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس الأحد، طالب غريفيث إسرائيل بإزالة جميع المعوقات أمام دخول المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى أنّ الأونروا هي "القلب النابض" للمساعدات الإنسانية في غزة.

وحذّر من أنّ منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة وضع آلافاً في غزة في خطر المجاعة.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".