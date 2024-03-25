أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين، تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم PKK الإرهابي، في غارات جوية نفّذها سلاح الجو شماليّ العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أنه بعد رصد تحركات إرهابيين بمنطقة كارا شماليّ العراق، أقلعت مقاتلات وشنّت غارات على مواقعهم.

وأسفرت الغارات عن تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم PKK الإرهابي، بحسب البيان الذي أكد مواصلة مكافحة الإرهاب بكل حزم.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشنّ منها هجمات داخل تركيا.

وينشط PKK الإرهابي في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فيما تكافح تركيا التنظيم الإرهابي ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.