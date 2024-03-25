جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تحذيره من تداعيات أي اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكداً تمسكه بتقوية واستمرار عمل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي من مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة الأردنية عمّان: "أونروا تعمل في ظروف صعبة للغاية، والتحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها مستمرة، وآمل أن تؤدي إلى إعادة تمويلها"، وفق مراسل الأناضول.

وسبق وجمَّدت دول، في مقدمتها الولايات المتحدة، تمويلها لـ"أونروا"؛ استجابةً لمزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجمات حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واستدرك غوتيريش الذي يزور الأردن قادماً من مصر: "هناك دول تراجعت عن وقف تمويلها لأونروا، وهناك دول أخرى تنتظر نتائج التحقيق".

وتابع: "ملتزمون تقوية أونروا؛ فهي شريان الحياة والأمل في قطاع غزة، وأنا مصمم على استمرار عملها وتعزيزه، ونسعى للحفاظ على خدماتها".

وأُسست "أونروا "بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوِّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 مليون شخص لاجئ، ويعيش نحو ثلثي هذا العدد في 58 مخيماً معترَفاً به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعرض الوكالة الأممية، حسب الفلسطينيين، لهجوم إسرائيلي شرس، وصل إلى حد سن تشريعات لتقويض عملها ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، أكد غوتيريش أن "الطريقة الوحيدة لإيصال المسا عدات إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار".

وتُقيِّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا سيما الآتية برّاً؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وجدد غوتيريش تحذيره من أي عملية عسكري إسرائيلية في مدينة رفح على الحدود مع مصر، قائلاً إنها "ستؤدي إلى كارثة إنسانية"، داعياً إسرائيل إلى التراجع عن خطط دخولها.

ويُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اجتياح رفح؛ بزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متزايدة من التداعيات المحتملة.

ومن أصل نحو مليوني نازح في قطاع غزة، يوجد نحو 1.4 مليون في رفح، بعد أن أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إليها؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى وزادت معاناة النازحين.

وإجمالا، خلَّفت الحرب المدمرة والمستمرة على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً؛ حسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".