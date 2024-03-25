يعيش الفلسطينيون في مخيم النزوح بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، تحت ظلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويواجهون نقصاً حاداً في إمدادات المياه، مما يزيد من معاناتهم.

وفي طوابير طويلة، ينتظر المئات من النازحين للحصول على قطرات المياه، فيما تعود ندرة المياه إلى عدم توفر الكهرباء والوقود اللازمَين لتشغيل محطات ضخ المياه بشكل مستمر.

وأقام الفلسطينيون النازحون مخيمات مؤقتة في مدينة رفح، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون و300 ألف نسمة، وذلك نتيجة للأوضاع الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب، وفق مسؤولين حكوميين في غزة.

وكباقي مئات النازحين، يصطفّ سعد الترابين (45 عاماً)، ممسكاً بيده عبوات فارغة، ينتظر بصبر دوره لملئها.

ومنذ يومين، لم يحصل الترابين وعائلته، التي تتألف من 9 أفراد، على ما يحتاجون إليه من المياه، على الرغم من حاجتهم الملحّة إليها.

النازح الفلسطيني، مثل المئات من الأسر النازحة في رفح، يعيش في ظروف مأساوية وصعبة بسبب نقص المياه، التي تعد ركيزة أساسية للحياة.

يقول الترابين في تصريح صحفي: "منذ أمس حتى الآن، لم أحصل على أي قطرة من المياه، ومع دخول فصل الصيف، تزداد حاجتنا إلى المياه بشكل أكبر. المياه هي أساس الحياة، فعدم توفرها يعني عدم وجود للحياة".

وأوضح أن الأوضاع في مخيمات النزوح وقطاع غزة تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب استمرار الحرب والحصار.

ويتطلع الفلسطيني إلى أن "يتلقى العالم بعين الرحمة والشفقة" ما يحصل في قطاع غزة، ويأمل في أن تقدّم دول العالم المساعدة والدعم والسعي لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.

بدورها، تنتظر أم صهيب ياسين، البالغة من العمر 40 عاماً، على طرف خيمتها، أطفالها على أحرّ من الجمر لتعبئة غالون المياه لإعداد طعام إفطار رمضان.

وعندما عاد أطفالها، ابتسمت أم صهيب واستقبلتهم بحرارة شديدة، بسبب ما يحملونه من كنز ثمين لها.

تقول أم صهيب في تصريح صحفي: "في مخيمات النزوح نواجه كثيراً من المشكلات، ومن أهمها مشكلة المياه؛ فنادراً ما تأتي يوميّاً لفترة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات، مما يجعل من الصعب علينا تلبية احتياجاتنا، نظراً لكثرة عدد النازحين. نقضي يومنا كله في البحث عن المياه، خصوصاً خلال شهر رمضان".

ويُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تنفيذ اجتياح بري لرفح؛ بزعم أنه ضروري للقضاء على ما تبقى من حركة حماس.

ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمَل؛ في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة، دفعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".