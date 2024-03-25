سياسة
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موالون لتنظيم PKK الإرهابي يهاجمون الجالية التركية في بلجيكا
قال نائب رئيس بلدية هزدن زولده في مقاطعة ليمبورغ البلجيكية، ياسين غول، إن موالين لتنظيم PKK الإرهابي اعتدوا على مواطن من أصل تركي فيما كانوا يرددون شعارات استفزازية.
موالون لتنظيم PKK الإرهابي يهاجمون الجالية التركية في بلجيكا
موالون لتنظيم PKK الإرهابي يهاجمون الجالية التركية في بلجيكا / صورة: AA
25 مارس 2024

استخدمت الشرطة البلجيكية خراطيم المياه للسيطرة على شجار أشعل فتيله موالون لتنظيم PKK الإرهابي الذين هاجموا مواطنين من أصل تركي في منطقة هزدن زولده في مقاطعة ليمبورغ بالقرب من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وكان عدد من الموالين لتنظيم PKK الإرهابي عائدين من احتفالات عيد النيروز، صباح الأحد، بسياراتهم، حيث عمدوا إلى رفع شعارات استفزازية في أثناء مرورهم بمنطقة يوجد بها مواطنون من أصل تركي، كما حملوا أعلاماً ترمز إلى التنظيم الإرهابي، مما أثار شجاراً بين الطرفين.

ووصلت فرق الشرطة البلجيكية إلى مكان الحادث الذي أُضرمت النيران فيه بعدد من السيارات، مما اضطرها إلى استخدام خراطيم المياه للسيطرة على الوضع.

وقال ياسين غول، نائب رئيس بلدية هزدن زولده، إن موالين لتنظيم PKK الإرهابي اعتدوا على مواطن من أصل تركي، فيما كانوا يرددون شعارات استفزازية.

وأضاف غول في تصريح: "نعيش هنا، نحن أتراك أوروبا الغربية، منذ 60 عاماً، ولم نشهد مثل هذا الحادث في بلديتنا من قبل".

وأكد المتحدث أن ما يقرب من ربع سكان البلدية من أصل تركي.

وصُنف تنظيم PKK منظمة إرهابية من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسبب التنظيم في استشهاد أكثر من 40 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال ورضع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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