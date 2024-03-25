سياسة
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حماس: أولوياتنا في المفاوضات ليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى
أكد القيادي في حركة حماس، حسام بدران، أن الإشكالية في مفاوضات التهدئة ليست مرتبطة بالأسرى وإنما برفض الاحتلال إعطاء أي ضمانات للوسطاء في القضايا الأساسية المتعلقة بحياة الناس في غزة.
حماس: أولوياتنا في المفاوضات ليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى
أسيرات فلسطينيات أفرج عنهن في صفقة التبادل الأولى ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل / صورة: AA
25 مارس 2024

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، الاثنين، عن أن الإشكالية في مفاوضات التهدئة في غزة ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم بل برفض الاحتلال الإسرائيلي تقديم ضمانات في القضايا الأساسية المتعلقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفاد بدران، في بيان، بأن "أولوياتنا وقف العدوان، وإدخال المساعدات، وعودة النازحين، وخطة إعادة إعمار واضحة، وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما يروّج الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أن "القضية ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم، إنما الإشكالية أن الاحتلال يرفض أن يعطي أي ضمانات للوسطاء في القضايا الأساسية في حياة الناس في غزة".

ورأى بدران أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو لا يريد الوصول لأي اتفاق، ويخدع شعبه وأهالي الأسرى للتغطية على فشله السياسي والأمني".

وشدد على أن حماس لا تَعدّ الموقف الأمريكي وسيطاً بل تراه "شريكاً أساسياً وسياسياً وعسكرياً في دعم الاحتلال"، مبيناً أن ⁠"الإدارة الأمريكية هي سبب أساسي في تعطيل أي اتفاق للتهدئة في غزة".

وذكر أن "أوراق الوفد المفاوض قوية بصمود شعبنا ومقاومتنا على الأرض، واستمرار الضغط الدولي على نتنياهو وحكومته يجعله في موقف ضعف".

يأتي ذلك مع استمرار مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة بُغية التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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