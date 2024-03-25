أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، مقتل أحد عناصره في المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 245 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيان مقتضب محمد إبراهيم الزين، من بلدة شحور في جنوبي لبنان، دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتله.

وجراء هذه المواجهات، قُتل 245 عنصراً من حزب الله، و12 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و13 من حماس، بالإضافة إلى 50 مدنياً لبنانياً وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، وفق أحدث حصيلة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أغار خلال ساعات ليل الأحد، على "مبنى عسكري لحزب الله في منطقة ميس الجبل، كان داخله عناصر من التنظيم"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن 15 صاروخاً أُطلقت من لبنان مساء الأحد، تجاه موقع له على الحدود الشمالية.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفَي الحدود.