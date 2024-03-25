قالت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" الاثنين، إنها استهدفت مدينة أسدود جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأعلنت الحركة في بيان مقتضب عبر تليغرام: "كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين".

وتعد هذه الرشقة الصاروخية الأولى تجاه أسدود منذ أكثر من شهرين، حين أعلنت "القسام" في 14 يناير/كانون الثاني "قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة M75، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وعلى الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة إكس انطلاق صفارات الإنذار في أسدود، إيذاناً بانطلاق صواريخ من غزة باتجاه المدينة.

بدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنها المرة الأولى منذ شهرين التي تدوي فيها صفارات الإنذار في أسدود.

وقالت: "أُطلقت 8 صواريخ على أسدود من وسط قطاع غزة، اعتُرض بعضها وسقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة"، مبينة أن الواقعة لم تسفر عن سقوط أي إصابات أو خسائر بشرية.

ويأتي قصف أسدود بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي اقتحام "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين؛ وينفذ اعتقالات وقتلاً بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى؛ ما خلَّف مئات الشهداء والجرحى.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على مناطق شمال ووسط القطاع عبر عملية عسكرية مستمرة منذ نحو 6 أشهر، مجبراً عشرات الآلاف من سكان هذه المناطق إلى النزوح جنوباً.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حربها على قطاع غزة، الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويعيش فيه قرابة 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.