سياسة
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"بنبرة حادة".. ماكرون يطالب نتنياهو بفتح جميع المعابر البرية مع غزة
كشفت هيئة البث العبرية عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث بنبرة حادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبه بفتح جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة، "من دون شروط".
"بنبرة حادة".. ماكرون يطالب نتنياهو بفتح جميع المعابر البرية مع غزة
الرئيس الفرنسي يطالب نتنياهو بفتح جميع المعابر البرية مع غزة / صورة: وسائل إعلام عبرية
25 مارس 2024

صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نبرته تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسب هيئة البث العبرية الرسمية، وطالبه بفتح جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة، "من دون شروط".

وذكرت الهيئة، الاثنين، إن حديث ماكرون جاء خلال اتصال هاتفي، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت: "في تصعيد لنبرته تجاه نتنياهو، أكد ماكرون مجدداً معارضته الصارمة لاقتحام مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، وحذر من أن النقل القسري للسكان يمثل جريمة حرب".

كما كرر ماكرون خلال الاتصال دعوته إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وندّد بشدة بالإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان.

ولفتت هيئة البث العبرية إلى أن الرئيس الفرنسي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".

وشدّد ماكرون على ضرورة أن تفتح إسرائيل "من دون تأخير وشروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة".

ومساء الأحد نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فحوى الاتصال الهاتفي بين الطرفين، وذكرت أن ماكرون جدّد لنتنياهو "معارضته الصارمة" لهجوم إسرائيلي على رفح.

وحذّر أن "النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب بالمعنى المنصوص عليه في القانون الدولي"، وفق "لو باريزيان".

والجمعة، أبلغ نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تصميمه على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بذريعة أنه السبيل الوحيد لهزيمة حركة "حماس".

ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، إذ يوجد نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إلى المدينة بزعم أنها آمنة.

وتعتبر رفح حالياً من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في قطاع غزة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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