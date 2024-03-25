قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، إن الإبادة الجماعية في قطاع غزة "حقيقية والتهجير قادم"، وسط مواقف دولية "شكلية" لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة التي تمارس على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن "على الرغم من الإجماع الدولي الحاصل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية تواصل إسرائيل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لا تستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن تعيرها أي اهتمام".

وأردفت: "المجازر الجماعية الناتجة عن قصف المنازل المتواصلة في عموم قطاع غزة واستهداف المدنيين أينما كانوا في تصاعد مستمر".

وتابعت الخارجية: "الإبادة حقيقية والتهجير قادم، في حين أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة والتضامن الدولي معنوي في ظل جعجعة دولية لا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين"،

وأوضحت أن المجتمع الدولي "أثبت عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي الوقت ذاته أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة لفلسطين المحتلة".

رصيف "برائحة الموت"

في سياق متصل، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية، الاثنين، إن رصيف الممر المائي الذي يجري بناؤه على شاطئ غزة من أجل إيصال المساعدات بحراً للقطاع، يفوح "برائحة الموت".

وتساءل اشتية في بيان: "هل يعقل أن يكون رصيف الممر المائي الذي يجري بناؤه على شاطئ غزة من مخلفات المباني المهدمة معجوناً بجثامين الشهداء التي كانت مدفونة تحت الركام؟ هذا رصيف لممر مائي برائحة الموت".

وعلى صعيد آخر، قال اشتية: "ألا يكفي ماكنة القتل الإسرائيلية إعدام أكثر من 32 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء؟ ألا يكفي جرح أكثر من 72 ألفاً؟ ألا يكفي تدمير أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بين دمار شامل، وجزئي، وتشريد أكثر من 1.6 مليون إنسان؟".

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية "تتابع الجرائم التي ترتكب في القطاع، وتعمل كل ما بالإمكان لرفع المعاناة عنهم من خلال إيصال المياه، وتنسيق المساعدات وغيرها".

كما أشار اشتية إلى أن حكومته تعمل مع العالم على وقف العدوان، الذي اعتبره "أساس كل شيء".

ودعا اشتية الولايات المتحدة والدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى عدم استخدام الفيتو بحق القرار الذي من المقرر أن تتبناه 10 دول أعضاء في مجلس الأمن اليوم، لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأردف: "مطلوب وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والمال، ووقف ازدواجية المعايير".

واستنكر متسائلاً: "هل يعقل أن تستخدم واشنطن الفيتو (4) مرات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمنع قرار يطالب بوقف إطلاق النار، لا يعقل ولا يجوز، يجب وقف حماية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنها دولة مارقة".

الرصيف البحري

وتتواصل أعمال تمهيد الرصيف البحري في منطقة تقع تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية جنوب غربي مدينة غزة، بهدف استقبال السفن التي تحمل مساعدات للقطاع، وذلك في ظل استمرار حرب الاحتلال المدمرة للشهر السادس على التوالي.

وسبق وقالت هيئة البث إن منظمات إغاثة دولية بدأت في الأيام الأخيرة ببناء رصيف بحري على أحد الشواطئ شمالي قطاع غزة بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.

وتشنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​