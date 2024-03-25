سياسة
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فلسطين: الاعتراف بدولتنا يحقق السلام.. وإسرائيل: مكافأة لحماس
بعد أيام من إعلان إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن هذا الاعتراف ضرورة استراتيجية لحماية خيار حل الدولتين وتحقيق السلام، بينما اعتبرته الخارجية الإسرائيلية مكافأة لـ"حماس".
فلسطين: الاعتراف بدولتنا يحقق السلام.. وإسرائيل: مكافأة لحماس
خارجية فلسطين: الاعتراف بدولتنا خطوة في الاتجاه الصحيح / صورة: وزارة الخارجية الفلسطينية
25 مارس 2024

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، أن الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة استراتيجية لحماية خيار حل الدولتين وتحقيق السلام واعتبرته "خطوة بالاتجاه الصحيح".

وجاء بيان الخارجية بعد أيام من إعلان إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا في بيان مشترك إثر لقاء في بروكسل على هامش اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي، استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند توافر "الظروف المناسبة".

ورحبت خارجية فلسطين بالحراك الداخلي في عدد من الدول الأوروبية واعتبرته "خطوة بالاتجاه الصحيح نحو اتخاذ قرار فوري بهذا الاعتراف بما يحصّن حل الدولتين ويحميه ويحافظ على فرصة الحلول السياسية للصراع".

وأشارت إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يحرّر إرادة السلام الدولية من "براثن الرفض الإسرائيلي والابتزاز الذي يمارسه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بحق تلك الدول".

وقالت: "التاريخ لن يرحم تلك الدول التي ما زالت تقف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وتوفر أي شكل من أشكال الغطاء لاستمرار حرب الإبادة والتهجير على شعبنا (في غزة)".

وطالبت الخارجية الفلسطينية تلك الدول بسرعة مراجعة مواقفها وتصحيحها لتقف في الجانب الصحيح من التاريخ، وتنحاز للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

إسرائيل تعتبره مكافأة لحماس

في المقابل، اعتبرت إسرائيل أن الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية المستقلة هو بمنزلة "مكافأة لحركة حماس" على هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أن تصريحات رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البيان المشترك لإسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا حول استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، "تشكل مكافأة للإرهاب" (في إشارة لحركة حماس) وفق تعبيرها.

يذكر أن سانشيز، قال الجمعة، في معرض رده على أسئلة الصحفيين إن قرار البلدان الأربعة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حينما تتوافر الظروف المناسبة يُعد "قراراً عادلاً ويمكن أن يساعد في حل الصراعات بين إسرائيل وفلسطين".

وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، قالت دول غربية عديدة إنها تدرس جدياً الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واعتبرت دول عديدة أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي إقرار بوجوب قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، بينما ترفض الأخيرة أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

وبالمقابل ترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حل النزاع "لن يكون ممكناً إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي للصراع، في 2014 دون وجود أفق لاستئنافها في المستقبل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً كارثية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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