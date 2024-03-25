سياسة
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"مستعدة لعملية تبادل".. حماس ترحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة
رحّبت حركة حماس بتصويت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكدت استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
"مستعدة لعملية تبادل".. حماس ترحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة
14 دولة صوتت لمصلحة القرار بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت / صورة: Reuters
25 مارس 2024

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان نُشر على حسابها في منصة تليغرام ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، "يؤدي إلى انسحاب القوات الصهيونية كافة من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".

وأعادت الحركة تأكيد استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

وفي سياق نص القرار، شدّدت الحركة على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام.

ودعت حماس في بيانها مجلس الأمن "للضغط على الاحتلال لالتزام وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي.

والاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وصوّتت 14 دولة لمصلحة القرار الذي قدّمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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