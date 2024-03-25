سياسة
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أردوغان: مسيّراتنا تلاحق الإرهابيين وراء الحدود التركية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسيّرات بلاده تلاحق الإرهابيين على عمق يتراوح ما بين 300 و350 كيلومتراً ما وراء الحدود التركية، لافتاً إلى أن عمليات بلاده العسكرية في سوريا تمكنت من منع محاولات استهداف تركيا كافة، وأحبطت مخططات تقسيمها.
أردوغان: مسيّراتنا تلاحق الإرهابيين وراء الحدود التركية
أردوغان يؤكد أن المسيّرات التركية تلاحق الإرهابيين وأوكارهم خارج الحدود / صورة: AA
25 مارس 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ مسيّرات بلاده "تلاحق الإرهابيين على عمق يتراوح ما بين 300 و350 كيلومتراً" ما وراء الحدود التركية.

وأشار أردوغان خلال كلمة ألقاها في خطاب جماهيري بولاية تشوروم شمالي تركيا، إلى أن بلاده ستواصل مكافحة إرهابيي تنظيم PKK حتى "رفع بلائهم" عن تركيا.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا، تمكنت من منع محاولات استهداف تركيا كافة، وأحبطت مخططات تقسيمها.

وتمضي تركيا حسب أردوغان "في تطبيق استراتيجية تدمير الإرهابيين في معاقلهم، وذلك من خلال تدمير أوكار الإرهابيين على رؤوسهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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