سياسة
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تركيا: قرار مجلس الأمن خطوة إيجابية ونأمل أن تمتثل إسرائيل من دون مماطلة
رحّبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، معتبرة ذلك خطوة إيجابية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
تركيا: قرار مجلس الأمن خطوة إيجابية ونأمل أن تمتثل إسرائيل من دون مماطلة
كتشالي: نأمل أن تمتثل إسرائيل لمتطلبات قرار مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن من دون مماطلة / صورة: AA
25 مارس 2024

اعتبرت تركيا قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان في قطاع غزة ووصول المساعدات الإنسانية خطوة إيجابية، بعد أكثر من خمسة أشهر على العدوان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كتشالي في بيان نُشر على منصة إكس: "نأمل أن تمتثل إسرائيل لمتطلبات هذا القرار في أسرع وقت ممكن من دون مماطلة".

ودعا كتشالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإيجاد حلٍّ دائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

والاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وصوتت 14 دولة لمصلحة القرار الذي قدّمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما عبر البر، ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وسط اتهامات فلسطينية ودولية متصاعدة لتل أبيب باستخدام "التجويع" سلاحاً بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب".

​​​​​​​وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وأزمة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أخضع إسرائيل، لأول مرة، للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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