أكد الطبيب التركي تانير كاماجي المتطوع في قطاع غزة الفلسطيني وجود حاجة ماسّة للكوادر الطبية والمعدات في مستشفيات غزة.

وأوضح كاماجي أنه ذهب إلى قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار كطبيب متطوع.

وأشار إلى أنه دخل غزة من بوابة رفح الحدودية في مصر مع فريق مكون من 25 شخصاً.

ولفت إلى أن الفريق الطبي دخل القطاع بواسطة جمعية الرحمة الأردنية وجمعية الأطباء الأوروبية الفلسطينية.

وأضاف كاماجي المختص في مجال جراحة الأطفال، أن المستشفى الذي يعمل فيه، يستقبل مئات المصابين يومياً جراء القصف الإسرائيلي.

وتابع: "حالياً لا تُجرى العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، باستثناء الضرورية جداً. وهناك حاجة ماسّة إلى تزويد القطاع بالكوادر والمعدات الطبية".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".