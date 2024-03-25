حظي قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا، الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بدعم وترحيب عربي واسع مع المطالبة بالالتزام به وتنفيذه، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، ودعت إلى تطبيقه "بشكل فوري".

ودعت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى تطبيق القرار "بشكل فوري حفاظاً على أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا". وقالت إن "على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار المهم الذي حظي بإجماع دولي".

ترحيب من السعودية والأردن ومصر

كما رحبت الخارجية السعودية في بيان بقرار مجلس الأمن، داعية إلى امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية التي رحبت بالخطوة الأممية على "وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدّد كذلك على حماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة".

كما أعربت عن أملها في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

بدورها، طالبت مصر بتنفيذ "فوري" لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة فوراً، مؤكدة أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية رغم إطاره الزمني المحدود.

وقالت الخارجية المصرية في بيان: "رغم ما يشوب القرار من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، فإنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء، ووضع حدّ لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".

غوتيريش يحذر من عدم التنفيذ

من جهته، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن "الفشل بتنفيذه سيكون أمراً لا يغتفر".

وقال غوتيريش، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إن "القرار يدعو أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن". وأكد ضرورة تنفيذ القرار، محذراً أن "الفشل بتنفيذه سيكو ن أمراً لا يغتفر".

وفي السياق نفسه، قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "ملزم"، مضيفاً أن القرار وجه "لطمة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف البرغوثي في بيان "إذا رفضت إسرائيل تنفيذ القرار الملزم بوقف فوري لإطلاق النار، فيجب على المجتمع الدولي وجميع الحكومات العربية والإسلامية والعالمية فرض العقوبات والمقاطعة عليها، لإجبارها على احترام إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

في المقابل، تحدت تل أبيب الإجماع الدولي، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور مقتضب نشره كاتس على حسابه بمنصة إكس، إن بلاده لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة، وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة "حماس".

كما هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بشدة قرار مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف إطلاق النار. وقال إردان في تصريحات أمام مجلس الأمن نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إن إطلاق سراح المختطفين يجب أن يكون الأولوية الأولى للمجلس".

ولأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، قدّم مشروعه الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الإكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون موزمبيق، سلوفينيا، سويسرا.

وحصل مشروع القرار على 14 صوتاً مؤيداً، بينما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واحترام جميع الأطراف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومنذ حرب غزة، استخدمت الولايات المتحدة سلطة "النقض" (الفيتو) مرات عديدة، لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار، وحاولت مؤخراً تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ"الفيتو".

وحصل مشروع قرار قدمته الجزائر، في 20 فبراير/شباط الماضي، ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضواً من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو" وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة".

ويشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".