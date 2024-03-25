سياسة
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"العدالة والتنمية" التركي يدعو إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف النار
دعا عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إسرائيل للالتزام الفوري قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة طوال شهر رمضان، وأن توفر كذلك إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
"العدالة والتنمية" التركي يدعو إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف النار
متحدث "العدالة والتنمية" التركي يدعو إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف النار / صورة: AA
25 مارس 2024

دعا عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إسرائيل للالتزام الفوري قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة طوال شهر رمضان.

وقال جليك عبر حسابه بمنصة إكس الاثنين: "يجب على إسرائيل أن تمتثل لإرادة المجتمع الدولي، وأن تفي على الفور بمتطلبات قرار وقف إطلاق النار، وأن توفر إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

واعتبر المتحدث باسم الحزب القرار بأنه نتيجة للمساعي الدبلوماسية المكثفة التي أجراها القادة الذين يصغون إلى الضمير العالمي، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق الاثنين، صوتت 14 دولة في مجلس الأمن لمصلحة قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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