سياسة
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"متمسكون برؤيتنا".. حماس تحمّل نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات
أعلنت حركة حماس، مساء الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموفقها التي قدمته في 14 مارس/ آذار الجاري والمتمثل بوقف إطلاق نار شامل، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتبادل حقيقي للأسرى.
"متمسكون برؤيتنا".. حماس تحمّل نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات
رؤية حماس تتمثل بوقف إطلاق نار شامل وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى / Others
25 مارس 2024

أعلنت حركة حماس، مساء الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموفقها التي قدمته في 14 مارس/ آذار الجاري والمتمثل بوقف إطلاق نار شامل، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتبادل حقيقي للأسرى.

وقالت في بيان: "أبلغنا الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم 14 مارس الجاري".

واتهمت الحركة، إسرائيل بأن "ردها لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا (المتمثل) بوقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".

وجدّدت الحركة "التأكيد على أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرّفة، يتحملون المسؤولية كاملة عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".

وخلال الأيام الماضية شهدت الدوحة جولات من المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع عدوان وحرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي في سجونه ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة نظراً لرفض حماس الكشف عن الرقم "دون ثمن".

وبينما يتحدث إعلام عبري عن 240 إلى 253 أسيراً إسرائيلياً، بينهم 3 جرى تحريرهم و105 أفرجت عنهم "حماس" خلال صفقة تبادل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وخلّف العدوان والحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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