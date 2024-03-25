اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، استقالة الوزير بحكومة الطوارئ جدعون ساعر، خطوة أولى نحو حل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد في منشور بحسابه عبر منصة "إكس": "يجب الاستماع جيدا للكلمة التي أدلى بها ساعر وأعلن خلالها استقالته من الحكومة، وانتقد فيها إدارة الحرب بقطاع غزة وتشكيل مجلس الحرب".

وأضاف أن الاستقالة تعتبر "الخطوة الأولى نحو حل الحكومة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتعيد التفويض إلى الشعب (في إشارة للذهاب لانتخابات مبكرة)، من أجل المختطفين، ومن أجل أمن إسرائيل".

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن الوزير الاسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد"، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، استقالته من الحكومة، بعد انقضاء مهلة منحها لرئيس الوزراء نتنياهو لضمه لمجلس الحرب.

وأوضح أن "تمديد المعركة (في قطاع غزة) أدى إلى تفاقم وضعنا على الساحة السياسية الدولية".

وعن سبب استقالته من الحكومة، قال ساعر: "لا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لا أملك، حسب تقديري، إمكانية عملية للتأثير على اتجاه السياسة، أنا ببساطة لا أرى أي فائدة في هذا بعد الآن".

وقبل نحو عشرة أيام، أعلن ساعر أنه سينسحب من الحكومة إذا لم يضمه نتنياهو إلى مجلس الحرب، لكن الأخير لم يقدم على أي خطوة بهذا الخصوص.

وفي 12 مارس/آذار الجاري، أعلن ساعر، إنهاء شراكته السياسية مع الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، وحل تحالف "معسكر الدولة"، ليخرج ساعر بمقاعد حزبه الـ 4، تاركا حزب غانتس "أزرق أبيض" مع 8 مقاعد.

وساعر هو وزير بلا حقيبة في حكومة الطوارئ التي جرى تشكيلها بعد اندلاع العدوان والحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويأتي هذا التطور، في وقت يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".