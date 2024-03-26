سياسة
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أعمال شغب لأنصار تنظيم PKK الإرهابي في بروكسل
نفذ أنصار تنظيم PKK الإرهابي أعمال شغب أمام البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
أعمال شغب لأنصار تنظيم PKK الإرهابي في بروكسل
أعمال شغب لأنصار تنظيم PKK الإرهابي في بروكسل / صورة: AA
26 مارس 2024

نفذ أنصار تنظيم PKK الإرهابي أعمال شغب أمام البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتجمع نحو 150 من أنصار التنظيم الإرهابي في ميدان لوكسامبورغ الذي يطل عليه مبنى البرلمان الأوروبي.

ورفع أنصار التنظيم الإرهابي صوراً لزعيمهم المسجون في تركيا "عبد الله أوجلان" وأعلام التنظيم الإرهابي ورددوا هتافات ضد تركيا.

واقتلع أنصار التنظيم الحواجز التي تحيط بالميدان ورموها على الشرطة، كما رموا الشرطة بالكراسي والحجارة.

وردت الشرطة بعد ازدياد أعداد أنصار التنظيم الإرهابي، بإطلاق غازات مسيلة للدموع.

يذكر أنّ تنظيم PKK مدرج على قوائم الإرهاب في تركيا وأيضا بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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