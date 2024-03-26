شهد يوم الاثنين، تصعيداً على الجبهة الجنوبية للبنان، حيث تبادلت إسرائيل وحزب الله قصفاً عنيفاً استهدف المواقع العسكرية للجانبين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على منصة إكس، مساء الاثنين: "قصفت طائراتنا المقاتلة مبنى عسكرياً لحزب الله في منطقة ميس الجبل (قضاء مرجعيون) بجنوب لبنان".

وأضاف: "رصدت طائرة مُسيرة مخرّبين (مقاتلين) تابعين للتنظيم داخل موقع عسكري في أبو شاش (قضاء صور)، فجرى توجيه طائرات حربية لشن غارة، فأغارت على الموقع والمخربين الموجودين فيه".

وختم الجيش بيانه بالقول: "خلال اليوم (الاثنين)، رُصدت عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه عدة مناطق إسرائيلية، وهاجم الجيش بنيران المدفعية مصادر النيران".

من جانبه، قال حزب الله، مساء الاثنين، في سلسلة بيانات، إن مقاتليه "استهدفوا مبنى يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة (مستوطنة) المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

كما أعلن الحزب استهداف موقع بركة ‏ريشا الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق "إصابة مباشرة".

وأضاف في بيان منفصل أنه "استهدف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابه إصابةً مباشرة".

وفي وقت سابق الاثنين أيضاً، قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا موقعي بياض ‏بليدا ومقر كتيبة ‏ليمان المستجد بقذائف المدفعية و"حققوا فيهما إصابات مباشرة".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان الاثنين: "نجدد دعوة الدول المعنية إلى الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر على جنوب لبنان".

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 من الشهر نفسه، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.